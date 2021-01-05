استمرار العمل بالحضانات وتقليل الكثافة لـ50%

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50 %، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن عمليات المتابعة على الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ50٪، مشددة أنه فى حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.
وأشارت إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وذلك من أصل 4 آلاف حضانة وهى نسبة قليلة.
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