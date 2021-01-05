وزير الخارجية سامح شكري يصل السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

يصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى مدينة العلا فى الممكلة العربية السعودية بعد قليل لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن مصر دائماً ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف. وأكد المُتحدث في هذا السياق على أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي

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