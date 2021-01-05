بعد تطويره.. السكة الحديد تطلق موقعها الرسمى فى ثوبه الجديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم إطلاق الموقع الرسمى للهيئة فى شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2021.

وأشار البيان إلى الإهتمام البالغ التى توليه الدولة لهذا المرفق الحيوى ، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعتها ، و أن الهيئة وضعت إفتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور .

وأشار المهندس/ أشرف رسلان رئيس الهيئة إلى أن الموقع يوفر كافة الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة إستقبال المقترحات والشكاوى ، كما يتوفر بالموقع كافة أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معًا لأعلى خدمة مطلوبة .

اللنك الخاص بالموقع الرسمى

https://www.enr.gov.eg/Ar/