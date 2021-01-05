نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق والشروط المطلوبة لمبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتعرف علي أسعار ومواصفات السيارات في مبادرة إحلال السيارات القديمة حيث أطلق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ علي البيئة ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية من بداية اليوم الموافق 4 يناير ويضم هذا المعرض أكثر من عشر ورش عمل للجمهور لشرح كافة المعلومات التي تخص مبادرة إحلال السيارات القديمة.

طريقة استبدال السيارة القديمة بسيارة حديثة في المبادرة

تشمل المبادرة علي العديد من ممثلي الوزرات والجهات المعنية وأيضاً مندوبي البنوك وشركات تصنيع السيارات وبمشاركة شركات الغاز الطبيعي وأثناء فترة المعرض سيعرض نماذج حقيقية لعدد من السيارات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي وأيضاً سيتاح التمويل لشراء السيارات المعروضة بالمبادرة وذلك بالتنسيق بين شركات السيارات والبنوك والجهات المعنية.

تفاصيل الحصول علي سيارات جديدة بدلا من السيارات القديمة

يحصل المواطن الراغب في إحلال سيارته القديمة علي حافز مادي قدره 60 ألف جنيهاً مصرياً سيتم تحويلهم كدفعه مقدمة للسيارة الجديدة وستكون الفائدة التي يتم تحصيلها علي المبلغ المتبقي بقيمة 3 فالمائة فقط وذلك علي غرار مبادرة تحويل السيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين بالتقسيط

وفي تلك المبادرة التي تمكن المواطن المصري من تحويل سيارته التي تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز وذلك بدفعات تقسيط بدون أن يتحمل المواطن مقدم وفوائد بنكية لعملية التحويل وذلك بدعم كامل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة البترول، تكلفة تحويل السيارة من البنزين إلي الغاز الطبيعي تبلغ من 7500 إلى 8000 جنيهاً مصرياً ويتم تقسيطها دون مقدمة أو فوائد بنكية.

الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي بالتقسيط

أولاً: يجب أحضار صورة من رخصة السيارة.

ثانيا: يجب إحضار صورة من بطاقة مالك السيارة.

ثالثاً: يجب إحضار صورة من بطاقة الشخص الضامن.

رابعاً: يجب إحضار إيصال موافق حديث ( كهرباء، مياه، غاز)

شروط تمويل السيارات الملاكي

تشمل المبادرة محافظات المرحلة الأولي وهي (القاهر، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بور سعيد، البحر الأحمر) والشروط هي:

السن من 21 عام ولا يتجاوز 55 عاماً.

أن تكون رخصة المتقدم سارية.

التقدم بتعهد بالالتزام بدفع المبلغ المستحق علي السيارة وفقاً لشروط السداد وإثبات القدرة المالية علي السداد وتقديم الأوراق التي تشمل (بيان بإجمالي الدخل الشهري، سندات ملكية، وديعة).

تصل فترة السداد إلى 120 شهراً وتتضمن فترة سماح ثلاث شهور كحد أقصي.

الأوراق المطلوبة لإحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة

يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية للشخص المستفيد. يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للضامن وشرط أن تكون سارية. يتم تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للشخص المستفيد (إيصالات مرافق حديثة لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور كهرباء، غاز، مياه، عقد إيجار، أو عقد تمليك محل الإقامة). يتم تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للشخص الضامن (إيصالات مرافق حديثة لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور، عقد إيجار، أو عقد تمليك محل الإقامة). يجب إحضار رخصة السيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها شرط أن تكون الرخصة سارية غير منتهية.

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات

أطلقت الحكومة المصرية هذا الشهر موقع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي سيصب في مصلحة سائقي التاكسي والميكروباصات كمرحلة أولى لاستبدال سياراتهم التي مر علي صنعها 20 عاماً بسيارات حديثة آخري تعمل بالغاز الطبيعي وسيتكون السيارة المتهالكة أو القديمة هي ثمن المقدمة وسيتم التقسيط علي عشر سنوات بفائدة اقل من 3 فالمئة وللتسجيل في الموقع يرجي الدخول علي رابط صفحة جو جرين gogreen الموقع الخاص بإحلال السيارات القديمة.

شرح عمل حساب شخصي علي موقع جو جرين gogreen

يجب علي المواطن الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة من خلال رابط التقديم علي استبدال السيارات علي موقع جوجرين قم اولا بالدخول الي موقع جوجرين لتسجيل إنشاء حساب جديد