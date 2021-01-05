الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وجود الشبورة المائية سيستمر طيلة فترة الاستقرار فى الأحوال الجوية، أى حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل، مشيرًا إلى أن فرص سقوط الأمطار تكاد تكون منغعدمة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، ويقدمه الإعلامى محمد الشاذلى الإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف: "هناك انخفاض فى درجة الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وشديد البرودة صباحا".

وتابع: "الطقس معتدل ويميل إلى الدفء أحيانا على معظم محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، وهناك هدوء كامل فى سرعات الرياح، وكل هذه العوامل تؤدى إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة وبخاصة مع توافر الرطوبة التى تصل أحيانا إلى 100%، وكل ذلك يؤدى إلى تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب وكل ذلك وفقًا للتحذير الذى أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية وأرسلته إلى الإدارة العامة للمرور". ولفت إلى أن كل المحاور والطرق السريعة المؤدية إلى محافظات شمال البلاد، سواء السواحل الشمالية، مدن القناة، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، القاهرة، ووسط سيناء، ستتأثر بكميات رطوبة متزايدة وتصل أحيانا إلى 100% ما يؤدى إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب.

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