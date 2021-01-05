الصحة: الدولة تتحمل تكاليف لقاح كورونا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهود مواجهة فيروس كورونا، وآليات تطبيق منظومة متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين، فضلا عن موقف توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة.





وأشارت هالة زايد إلى الموقف الوبائى الحالى فى المحافظات المختلفة، إذ أن نسبة الإصابات الأعلى تتركز فى محافظات "القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا".

واستعرضت الوزيرة جهود حوكمة منظومة إمداد الأكسجين والغاز المُسال بالمستشفيات، حيث شهدت الفترة الماضية التعاقد مع الشركات المُنتجة للأكسجين المسال لتوريد انتاجها بالكامل، مضيفة أنه تمت مراجعة شبكات الغازات بالمستشفيات، وزيادة السعة التخزينية للأكسجين، كما تم تشكيل غرفة لإدارة إمداد الأكسجين مركزيا، لمتابعة المخزون اليومى بالمديريات والمستشفيات بالمحافظات، والقيام بتتبع الخزانات بالمستشفيات، فضلا عن أنه يتم أيضا إعداد منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومى لكميات الأكسجين والغاز المسال.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة فيما يخص حالات العزل المنزلى، مشيرة إلى أن منظومة متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا ستعتمد على توزيع جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال أصبع اليد على حالات العزل المنزلى المُسجلة بقاعدة بيانات منظومة وزارة الصحة، وسيتم متابعة الأعراض وقراءة نسبة الأكسجين بشكل دورى للتأكد من استقرار الحالات وعدم حدوث مضاعفات.

وتابعت: "سيتم التوجيه بتحويل الحالات التى تعانى من نقص مستوى الأكسجين بالدم لأقرب مستشفى للتقييم والمتابعة، وفى الوقت ذاته ستتم المتابعة بشكل دورى للحالات عبر المكالمات التليفونية، لافتة إلى أنه يمكن استخدام تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لتسجيل تلك البيانات"، وقالت الوزيرة: "تهدف تلك المنظومة إلى تحسين متابعة حالات العزل المنزلى بشكل دقيق، والتوجيه المبكر للحالات التى قد تعانى من أى تدهور وذلك لسرعة تلقى الرعاية الطبية".

فى سياق متصل، استعرضت الوزيرة أعداد حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين للحالات المصابة بواقع 61.50 ألف حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187.768 ألف للمخالطين من الكبار، فيما سجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين 76.039 حقيبة أدوية.

من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الصحة جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، حيث أشارت إلى الاتفاقيتين الموقعة مع "جافى" ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات " ساينو فارم" و"فايزر" و"ساينوفاك" و"استرازينيكا".

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف المراكز المخصصة لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، إذ تم تخصيص 34 مركزا لهذا الغرض، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى فى الإجازات الرسمية.

وأوضحت أن الأولوية فى الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحى، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.