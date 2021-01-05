جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تستمر الوزارة، فى مجالات التدريب والتأليف والترجمة والنشر، وترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين فى الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. خطة الأوقاف فى عام الوعى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.