وزير العدل: إنشاء شهر عقارى بالنوبارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية اليوم:"أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهرالعقارى والتوثيق".

وتابع القرار: "على أن تنشئ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد النوبارية الجديدة، تابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور، وتختص بكل طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها بمدينة النوبارية الجديدة بكل مكوناتها الإدارية.