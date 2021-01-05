طلاب هندسة حلوان يبتكرون قفازا ذكيا لمستخدمى لغة الإشارة

وأوضح الدكتور أحمد الجارحى عميد هندسة حلوان أن فكرة هذا الابتكار هى عبارة عن قفاز ذكى يرتديه الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يترجم لغتهم من خلال مجموعة من المستشعرات تقوم بتحديد موقع اليد والأصابع المتحركة والقفاز مزود بوحدة صغيرة لتحديد المحل الهندسى لاحداثيات الحركة التى يتم تحويلها إلى كلمة مسموعة تعبر عن الإشارة التى يؤديها مرتدى القفاز.
وتم تنفيذ الفكرة ضمن الأنشطة العلمية لادارة رعاية الشباب بالكلية إذ تولى ياسر الجبالى مدير رعاية الشباب متابعة التنفيذ مع التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.
وتكون فريق الطلاب من:
نور الدين مجدى، عمار محمد، محمد سمير، أحمد نبيل، جون عطية، أحمد شريف، مروة الفقى، أحمد طه، محمود عزت، أحمد سمير، مريم سعداوى، نانسى أسامة، هدير أشرف، محمد حسام ، فاطمة خالد، منة السيلاوى.
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