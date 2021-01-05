الحكومة تعلن بدء تخفيض أسعار الطيران الداخلى من 15 يناير وحتى نهاية فبراير

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء تحفيزاً للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.

وتمت الإشارة، إلى أن تلك المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التى من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية التى ضمت كلاً من وزيرى السياحة والآثار والطيران، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم فى تشجيع حركة السفر.