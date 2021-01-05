فتح طريق مصر أسوان الزراعى والصحراوى الشرقى والجيش فى الاتجاهين

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، صباح اليوم، عن فتح طريق مصر أسوان الزراعى، وكذلك الطريق الصحراوى الشرقى القديم وطريق الجيش فى الاتجاهين بعد ان تم إغلاقهم مساء أمس نظرا لسوء الأحوال الجوية.





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