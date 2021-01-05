عبدالعال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأكد الدكتور عبد العال في نص البرقية: "أنه فى هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذاناً باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها..‏لكن أبداً لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "مصر التى قلتم فيها نيافتكم: نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة" .

كما أردف عبد العال: "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير. ‏"

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات ..وسلام على شعب مصر ‏العظيم ".