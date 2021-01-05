عبدالعال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
وأكد الدكتور عبد العال في نص البرقية: "أنه فى هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذاناً باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها..لكن أبداً لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "مصر التى قلتم فيها نيافتكم: نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة" .
كما أردف عبد العال: "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير. "
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات ..وسلام على شعب مصر العظيم ".
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