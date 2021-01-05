رشوان: مصر تقوم بجهد كبير لمواجهة التدخلات الخارجية

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بجهد كبير مع عدد من الأشقاء العرب لاستعادة وعي الأمة وتجميع قواها في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي فى مجمله وفي العديد من الدول العربية.

وأضاف رشوان أن هناك شعاعا من الأمل يبشر بعودة الوعي العربي واستفاقة أبناء الأمة العربية بقيادة مصر وأشقائها في الوطن العربي.

وأشار رشوان، إلى دور مصر المحوري في مؤازرة العراق الشقيق لقطع الطريق على تغلغل النفوذ الأجنبي على أراضيه، وموقف القيادة السياسية المصرية الحازم والحكيم تجاه الأزمة الليبية، والدور الذي تقوم به مصر فى مواجهة التهديدات المباشرة للأمن العربي والذي برز في إجراء مصر للعديد من المناورات العسكرية المشتركة مع بعض الدول العربية الشقيقة.

جاء ذلك في افتتاحية العدد السابع من دورية "آفاق عربية وإقليمية" وهي دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.

وتتيح الدورية الفرصة للباحثين من كافة الدول العربية لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا العربية السياسية والاقتصادية والإجتماعية والإعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى، ويعمل مستشاراً لتحريرها الدكتور محمد السعيد إدريس، ومديرة التحرير سحر عبد الرحيم، ويشارك في هيئة تحكيمها عدد من الرموز العربية في هذا المجال ويتم إصدارها في نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزع مجاناً فى مصر وأنحاء الدول العربية.

ونظراً لما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية فقد جاء ملف العدد بعنوان "صفقة القرن" ليقدم رؤية كبار الكتاب فى "المشروع الأمريكى للسلام"، والمواقف المختلفة لكل من فلسطين وإسرائيل والدول العربية والأوربية والإقليمية وروسيا والصين من هذا المشروع، كما يستعرض الملف تطور مساحات الدولة الفلسطينية على مدار مائة عام منذ وعد بلفور وحتى صفقة القرن، وتلخيصاً لأهم بنود المشروع الأمريكي للسلام، وقد شارك في الملف عدد من كبار المتخصصين أبرزهم : الدكتور طارق فهمى، والسفير حازم خيرت، واللواء محمد إبراهيم، والدكتور عبد العليم محمد، والدكتور محمد عباس ناجى وغيرهم..

وتتناول "قضية العدد" رؤية شاملة للدكتور محمد السعيد إدريس فى النظام العربى والنظام الشرق أوسطى فى عصر الاضطراب العالمي، وانعكاس صراعات القوى الإقليمية إلى منظومة العلاقات العربية، مؤكداً على ضرورة إعادة تفعيل وتمكين النظام العربي مجدداً باعتباره المدخل الجاد، وربما، الوحيد للبحث في علاقة توازن بين النظام العربى ونظام الشرق الأوسط إن لم يكن توازن قوي فيكون على الأقل توازن مصالح.

وقد صدر العدد الجديد من آفاق عربية وإقليمية بالتزامن مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة متضمناً دراسة في هذا الشأن تتناول العقوبات الأمريكية على بعض الدول العربية، كما يشمل العدد دراسة أخرى عن الجوانب التشريعية في سياسات العنف ضد المرأة داخل الأسرة فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى التقارير والرؤى التي تتناول أهم القضايا العربية على الساحة مثل؛ العرب وغاز شرق المتوسط، وتحديات الكاظمي للخروج بالعراق من أزماته، وتساؤلات حول تبدد حلم الإزدهار والنمو بعد الربيع العربي، كما تضمن العدد عرضاً لكتاب "الإعلام الرقمي.. أشكاله ووظائفه وسبل تفعيله" وتغطية لندوة عن الإعلام بين التعصب وقبول الآخر.