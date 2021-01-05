أسماء 27 مراكز لتوزيع لقاح كورونا بالجمهورية

ننشر أسماء المراكز المقرر انشائها بالمحافظات لصرف لقاح كورونا بعد اتمام عمليات التسجيل والحجز التي تتم عبر الموقع الالكتروني الجديد للقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم الإنتهاء من اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا وسيتم إطلاقة قريبا علي أن تكون أولوية حصول اللقاح للفئات الأولي بالتطعيم ومنهم الفرق الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.