وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بإغاثة مواطن مسن

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم تداولها على نطاق واسع بعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود مواطن مسن يبلغ من العمر ٧٠ عاماً، وكان يعمل مديرا لتحرير إحدى الجرائد المصرية ويدعى "أ. ع. م"، علما بأن المواطن غير متزوج وقد تعرض لحادث منذ فترة، ونظرا لانشغال الأخوة عنه وعدم الاهتمام به فقد اصطحبه أهل الخير وبعض المعارف إلى شارع ترسا بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تم استئجار سكن له ويتردد عليه بعض الجيران والمعارف لخدمته وتقديم العون له.

وفور تلقي الاستغاثة وبإنتقال فريق التدخل السريع إلى محل سكن المواطن، ونظرا لسوء حالته الصحية؛ فقد تم التنسيق مع المسؤولين بمنظومة الشكاوي الحكومية بشأن نقل المواطن إلى مستشفى الهرم للتقييم الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأكد من عدم إصابة المواطن بفيروس كورونا المستجد، وفور الانتهاء من التقييم الطبي تولى فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة نقل وايداع المواطن بدار "معا لإنقاذ إنسان" لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.