مصر للطيران تسير 53 رحلة جوية.. السعودية وأربيل أبرز الوجهات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 53 رحلة دولية علي مدار اليوم الثلاثاء، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، تنقل على متنها قرابة 5 آلاف راكب.

وقالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من أكرا، الرياض، الدمام، لندن، الخرطوم، باريس، إسطنبول، دبي، أبوظبي، الشارقة،بيروت، جدة، المدينة المنورة، كوبنهاجن، امستردام، بغداد، البحرين، عمان، مسقط، اديس ابابا،أربيل، نيروبي و 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 492‪3 راكب.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.