الداخلية تساعد سيارات نقل إسطوانات الأكسجين إلى مستشفيات بالقاهرة عقب تعثرها بسبب الشبورة

قدمت أجهزة وزارة الداخلية، في استجابة سريعة، الدعم لعدد من السيارات الخاصة بنقل إسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.

وتبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ،كائن بدائرة القسم بوجود (4) سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة ، ونظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

وانتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.