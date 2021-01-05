«ملحمة حقيقية».. رئيس الوزراء يشيد بدور الأطقم الطبية في مواجهة كورونا بعد واقعة مستشفى الشرقية

أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بـ"الملحمة الحقيقية" التي تقوم بها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا بعد أيام من واقعة انتشار فيديو يدعي نقص الأكسجين في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية ما أدى إلى حالات وفاة، وظهور صورة لممرضة داخل غرفة العناية المركزة في حالة انهيار من الوضع.
وأكد رئيس الوزراء، في أول اجتماع للحكومة مع بداية العام الجديد، أن هناك مُتابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، في كُل المُستشفيات على مُستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك احتياطياً كافياً في كُل محافظة.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حالياً لمرضى فيروس كورونا، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التي بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في متابعة تنفيذ القرارات الإحترازية، وفي مقدمتها الإلتزام بإرتداء "الكمامة" في الأماكن العامة والمزدحمة، مؤكداً أن الحكومة جادة وحاسمة في تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية، حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين في يوم واحد، ويتم تشديد المتابعة في كافة المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون.
وتقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى أعضاء الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، لافتاً إلى أن هذا هو أول إجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد، مُتمنياً بهذه المُناسبة أن يكون عام خير على مصر والبشرية جمعاء.
كما توجه مدبولي بالتهنئة للمصريين الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمُناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مُتمنياً لهم دوام الصحة والسعادة والخير.
ولفت إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والإطلاع على خطط وبرامج الحكومة في إطار المُبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عبر برامج تمويل وتسهيلات للمواطنين.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وكل الوزراء الذين ساهموا في هذا الحدث، وصندوق تحيا مصر، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لما يحققه ذلك من عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تماماً من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.
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