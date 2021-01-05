مصدر أمني ينفي وفاة نزلاء بالسجون بفيروس كورونا

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بإنتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون ووفاة عدد من النزلاء نتيجة الإشتباه فى إصابتهم بفيروس "كورونا".. مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

كما أوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.. مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية داخل السجون.