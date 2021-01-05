الحكومة: أكثر من 21 ألف غرامة فورية لمخالفي الكمامة في يوم واحد

كما توجه مدبولي بالتهنئة للمصريين الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمُناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مُتمنيًا لهم دوام الصحة والسعادة والخير.
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وثمن رئيس الوزراء الجُهد الخارق المبذول من الأطقم الطبية في هذه المرحلة لحماية المواطنين المصريين من "كورونا" والحفاظ على صحتهم، مؤكدًا أنها تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، مُتوجهًا بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمسئولين عن مواجهة هذا الوباء.
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