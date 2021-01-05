الحكومة: أكثر من 21 ألف غرامة فورية لمخالفي الكمامة في يوم واحد

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى أعضاء الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، لافتًا إلى أن هذا هو أول إجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد، مُتمنيًا بهذه المُناسبة أن يكون عام خير على مصر والبشرية جمعاء.

كما توجه مدبولي بالتهنئة للمصريين الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمُناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مُتمنيًا لهم دوام الصحة والسعادة والخير.

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وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في متابعة تنفيذ القرارات الإحترازية، وفي مقدمتها الإلتزام بإرتداء "الكمامة" في الأماكن العامة والمزدحمة، مؤكدًا أن الحكومة جادة وحاسمة في تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية، حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين في يوم واحد، ويتم تشديد المتابعة في كافة المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون.

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وثمن رئيس الوزراء الجُهد الخارق المبذول من الأطقم الطبية في هذه المرحلة لحماية المواطنين المصريين من "كورونا" والحفاظ على صحتهم، مؤكدًا أنها تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، مُتوجهًا بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمسئولين عن مواجهة هذا الوباء.