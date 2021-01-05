فريق استعراضي وإعلاميون أجانب.. مطار القاهرة يستقبل ضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال

تشهد صالة 4 بمطار القاهرة الدولي المخصصة لاستقبال الضيوف والمنتخبات المشاركة في البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، توافد عدد من المشاركين في البطولة منهم الفريق الاستعراضي الكندي، والذي سوف يشارك في افتتاح البطولة، التي تقام في مصر من 13 إلى 31 يناير الجاري.

واستقبلت صالة 4 بالمطار، وفد إعلامي تابع لاحدي شركات البث الخاصة بالبطولة، حيث قامت سلطات المطار باستقبالهم وانهاء اجراءات وصولهم وسط اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة .

وخصص مطار القاهرة الدولي، صالة 4 بالمطار، والتي انتهت من كافة الترتيبات بها تحت اشراف الطيار اشرف حافظ مدير مبني الركاب 1 بالمطار ، لانهاء إجراءات وصول الضيوف والمنتخبات المشاركة في البطولة ، وتم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة .

بالإضافة إلى أنه تخصيص غرفة عمليات داخل الصالة تشارك فيها كافة الجهات العاملة بالمطار ، والتي استقبلت الفريق الاستعراضي الكندي ، حيث وصل علي مجموعتين الاولي ضمت 6 ركاب والثانية راكبين ، وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وصولهم وخرجهم إلى الاوتوبيسات المعقمة حتى مكان الاقامة ، كما وصل وفد اعلامي صغير تابع لاحدي شركات البث ، وتم انهاء اجراءات وصوله وخروجه من الصالة وسط الاجراءات .