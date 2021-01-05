34 مركزا للتطعيم ضد كورونا.. الحكومة: منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومي للأكسجين

استعرضت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، أعداد حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين للحالات المصابة والتي بلغت 61.50 ألف حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187.768 ألف للمخالطين من الكبار، فيما سجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين 76039 حقيبة أدوية.

من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الصحة جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، حيث أشارت إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع "جافي" ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات " ساينو فارم" و"فايزر" و"ساينوفاك" و"استرازينيكا".

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف المراكز المخصصة لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، حيث تم تخصيص 34 مركزا لهذا الغرض، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى في الإجازات الرسمية.

وأوضحت أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.