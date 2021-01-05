بالتزامن مع بدء العام الجديد.. السكة الحديد تطلق موقعها الرسمى بعد تطويره

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، الثلاثاء، إطلاق الموقع الرسمى للهيئة فى شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها، والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2021

وأشار البيان إلى الاهتمام البالغ التى توليه الدولة لهذا المرفق الحيوى، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بجميع قطاعاتها، وأن الهيئة وضعت افتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أن الموقع يوفر جميع الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع جميع أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معًا لأعلى خدمة مطلوبة.



الرابط الخاص بالموقع الرسمى:

https://www.enr.gov.eg/Ar/