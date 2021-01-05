وصفات كارثية تهدد جمال بشرتك

تسعى دائمًا السيدات إلى الحفاظ على بشرتهن بطرق عدة، حيث يتم إستخدام العديد من منتجات العناية بالبشرة، والوصفات المختلفة إلا أن هناك الكثير منها قد يضر بها ويأتي بنتيجة عكسية تمامًا.

وصفات ومشاكلها مع البشرة

يلجأ البعض لاستخدام معجون الأسنان لعلاج الحروق أو التخلص من أثار البقع السمراء على الوجه والرقبة، وذلك بعد إنتشار تلك الطرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد عدد من خبراء التجميل، أن تلك الطريقة ليست جيدة للبشرة على المدى الطويل، على الرغم من أنه سيساعد على الأرجح في تجفيف البثور، موضحين أن معجون الأسنان قد يسبب تهيجًا للجلد ليعمل على جفافه ومن هنا تبدأ العديد من المشاكل الأخرى.

نصح خبراء التجميل بالمنتجات التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك حيث يعمل حمض الساليسيليك على تقشير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة، فضلًا عن محاربة البكتريا التي تتسبب في ظهور حب الشباب ومشاكل البشرة المتعددة.