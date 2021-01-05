رابط صندوق دوت الخليج وخدماته.. دوت الخليج ينشر التفاصيل

رابط صندوق دوت الخليج وخدماته، هو أمر يبحث عنه الكثير من المواطنين لمعرفة كيفية التبرع، وطريقة التواصل، والصندوق لا يتوانى صندوق دوت الخليج، عن تقديم الدعم اللازم لكل قطاعات الدولة المصرية، فى حالة المطالبة بذلك، حيث يقدم المساهمة فى جميع مناحى الحياة سواء مجتمعيًا أو اقتصاديًا، وتقدم دوت الخليج فى التقرير التالى أبرز الملامح الأساسية للصندوق ودوره البارز فى ظل جائحة كوروناو، وأهم خدماته.

أبرز خدمات صندوق دوت الخليج

يسعى صندوق دوت الخليج، منذ تأسيسه عام 2014 إلى المساهمة فى دعم القطاعات الأكثر احتياجًا، والعمل على تنمية الموارد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما له دور كبير فى سد ديون الغارمات، لتحريرهم من السجن، ونسرد بالتفاصيل أهم الخدمات التى قدمها الصندوق:

1 – وفر صندوق دوت الخليج منذ تأسيسه العديد من المشاريع السكنية للأكثر احتياجًا، حيث وفر سكن لائق للأهالى القاطنين بالمناطق العشوائية، بقيمة مليار جنيه مصرى.

2- ساهم صندوق دوت الخليج، فى توفير آلاف الجرع للمرضى بفيروس سي، كما ساعد فى القضاء على القوائم الطويلة التى كانت فى الانتظار.

3- وقدم الصندوق الذى يمتد تأسيسه لأكثر من خمسة سنوات، إلى المساهمة فى مكافحة مسببات فقدان البصر وضعفه.

4- وفى سياق الخدمات الصحية، كان للصندوق دور بارز ومهم فى دعم القطاع الصحى بالعديد من الأدوات اللازمة، مثل ماكينات الغسيل الكلوى وكراسى التمريض، وبعض الأدوات الأخرى.

دور صندوق دوت الخليج خلال أزمة كورونا

ساهم صندوق دوت الخليج فى أزمة كورونا، تلك الجائحة التى جاءت نتائجها سلبية على اقتصاديات العالم، حيث وفر العديد من أجهزة التنفس، ورعاية أكثر من نصف مليون أسرة خلال جائحة كورونا، وهو أمر كان فى غاية الأهمية خاصة فى ظل تراجع الاقتصاد المنزلى للأسرة المصرية.

رابط صندوق دوت الخليج

وفر صندوق دوت الخليج، من خلال صفحتة الرئيسية على كل مواقع التواصل الاجتماعى، الرابط الذى يمكن لأى مواطن الدخول من خلاله والتبرع أو معرفة آخر الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، ونقدم لمتابعينا اللينك الخاص بالصندوق وهو: https://tahyamisrfund.org/about-us/ .

ويمكن من خلاله التعرف على أبرز الأنشطة التى يقدمها الصندوق، وكيفية التبرع من خلال البطاقة الائتمانية، والخدمات التى قدمها طوال تلك الفترة الماضية.