أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-1-2021.. يواصل رحلة صعوده

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-1-2021، ارتفعت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، وسط توقعات عديدة من قبل المستثمرين بإستمرار صعوده على مدار الأسبوع الراهن، ليعود ويقفز من جديد بأحلام الشباب ويسجل أعلى سعر وصل إليه منذ وجوده.

مرت أسعار الذهب بالمزيد من التخبطات التي كانت من شأنها رفع أسعاره بشكل جنوني خلال العام الماضي 2020، ومن ثم تراجعت حركة البيع والشراء بعدما أدرك الشباب أن الذهب ما هو إلا محطم قاسي لجميع الآماني.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل عيار 18 إلى 721 جنيهًا.

ارتفع عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعًا ليسجل 842 جنيهًا.

وبلغ عيار 24 عند 962 جنيهًا للجرام.

أما الجنيه الذهب فقد سجل 6736 جنيهًا.

وسجلت سعر أونصة الذهب 1938 دولار.

توقعات عن أسعار الذهب خلال أسبوع

سادت العديد من السيناريوهات على الساحة والتي تشير إلى مواصلة الذهب رحلة صعوده خلال الأسبوع الراهن، فضلًا عن حالة التذبذب التي سيشهدها السوق العالمي بسبب وباء فيروس كورونا الذي دخل مرحلة جديدة بعد ظهور سلالة متحورة للفيروس في بريطانيا، وإنتشار العديد من المخاوف لدى المستثمر.

استهل العام الجديد بسلالة جديدة لفيروس كورونا والتي من شأنها أن تؤدي إلى تراجع في البورصات مع اتجاه الدول للإغلاق مرة أخرى، وهنا يلجأ المستثمر للتحوط من هذه المخاطر التي من الممكن أن يشهدها السوق قريبًا.

الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب تتغير تبعًا للعديد من الأحداث العالمية والمحلية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة من أحداث سياسية، واقتصادية وغيرها.