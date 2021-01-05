حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-1-2021.. استقرار ملحوظ وتحذيرات بسبب الشبورة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-1-2021، تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث يسود الدفىء معظم محافظات القاهرة، إلا أنه تسيطر الشبورة المائية على جميع الطرقات في الصباح الباكر وكذلك في الساعات المتأخرة من الليل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة، محذرة المواطنين من السرعة القاتلة أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم في المدن وعواصم الجمهورية