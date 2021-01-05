موعد مباراة الأهلي اليوم ..والتشكيل المتوقع

يستضيف نادي الأهلي اليوم فريق "سونيديب" في الجولة ال32 من دوري أبطال افريقيا.
متى سيلعب النادي الأهلي
ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء وذلك بعد فوز المارد الأحمر في المباراة الذهاب والتي انتهت بنتيجة 1/0 احرزة لاعب الفريق اليوديانج.
القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم
وتنقل قناة "أون تايم سبورتس" المباراة عبر شاشتها في الموعد حيث يعلق على أحداثها أيمن الكاشف. وخاض الأهلى مران وحيدا أمس الاثنين استعداداً لمباراة الليلة بعدما حصل الفريق على راحة السبت الماضى بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة الجمعة الماضية فى الجولة الخامسة للدوري.
واكتفى الفريق بإجراء مسحة طبية الأحد قبل أن يخوض الفريق مراناً أمس، وتحدث المدير الفنى فى محاضرته مع لاعبى ألفريق عن ضرورة اللعب بكل حماس وأصرار فى لقاء الليلة والبدء بجدية من أجل ألفوز والصعود للمجموعة التالية فى البطولة القارية.
تشكيل الأهلي المتوقعحراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، صلاح محسن أو "جيرالدو" والجدير بالذكر أن النادي الاهلي انتصر في النسخة الماضية ببطولة دوري ابطال افريقيا أمام نظيره الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1، أحرز الهدف الأول لاعب خط وسط المارد الاحمر عمرو السولية، ثم تعادل للفارس الأبيض شيكابالا بهدف ماردوني وانتهت المباراة بعدما أحراز مجدي "افشة"لاعب الفريق الأحمر في الدقيقة 68.
ويغيب عن مباراة اليوم عمرو السولية وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا وكان من المقرر اجراء مسحة طبية له أمس الإثنين، وينتظر الاعب نتيجة المسحة بينما أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق شفاء كل من اكرم توفيق، ومحمود كهربا، ومجدي"افشة".
وشارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم أمس الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.
وقد توج القلعة الحمرء بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل فريق في الشرق الأوسط وتسلم الجائزة رئيس النادي محمود الخطيب،وقد أعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.
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