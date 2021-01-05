أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 5-1-2021.. آخر التطورات في الأسواق

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة تحديث يومي، الثلاثاء 5-1-2021، تبحث العديد من السيدات عن قائمة الأسعار المتداولة في الأسواق بشكل يومي، لمعرفة إلى أي مدى وصلت أسعار الخضار والفاكهة، حيث يشهد السوق المصري حالة من التخبط في الأسعار على مدار الفترة الماضية.
ارتفعت العديد من أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق لأسباب متعددة منها تغير حالة الطقس، والتي من شأنها رفع أسعار بعض أنواع الخضروات والفاكهة على السواء، فضلًا عن زيادة حالة العرض والطلب التي حتمًا أن تؤثر على الأسعار المتداولة في الأسواق.
أسعار الخضروات اليوم
استقرت أسعار الطماطم بعدما شهدت ارتفاع جنوني في الأسواق على مدار الفترة الماضية، حيث تراوحت بين 3 لـ 5 جنيها في الأسواق، وسجل سعر الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس 6 جنيهات.
ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وتراوح كيلو الليمون البلدي بين 7-10 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
سجل سعر الموز في الأسواق 11 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بلغ سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات، ووصل التفاح الامريكي إلى 25 جنيهًا.
ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.
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