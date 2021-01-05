التضامن تعلن خطة العمل داخل الحضانات

وزيرة التضامن الاجتماعي- ارشيفية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار العمل في الحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة ٥٠٪؜ ، مع تشديد الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. العمل داخل الحضانات وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت نيفين القباج، أن عمليات المتابعة على الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الاشغال المحددة بـ٥٠٪؜،مشددة علي أنه في حال إذا ما زادت حالات الاصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخري، وذلك من أصل ٤ آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.

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