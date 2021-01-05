ملخص أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 8.. مي عمر تخوض حرب جديدة

مسلسل لؤلؤ ملخص أحداث الحلقة 8، يبحث عدد كبير من الجمهور عن أحداث الحلقة الماضية والتي أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور إذاعتها، حيث شهدت العديد من الأحداث المثيرة لتنتهي بإعلان حرب جديدة.

ملخص أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 8

استهلت أحداث المسلسل الحلقة 8 بإقناع مجدي الذي يجسد دوره الفنان إدورد لـ لؤلؤ التي تجسدها الفنانة مي عمر عن إبعاد مروة عن حياتها لفترة مؤقتة بعدما نشب شجار بينها وبين طارق بسبب مروة التي تفاجىء بوجودها في الفيلا وطالبها بنسيان كل ما يتعلق بثنية القديمة، وبالفعل بدأت في تنفيذ ذلك، إلا أنها وعدت صديقتها بالرجوع لها مرة أخرى كي تعيدها للعيش معها.

شهدت الحلقة العديد من المشادات بين كلًا من طارق ونهال بسبب ابنته التي لن يعترف بها، ومحاولات عديدة من نهال "نجلاء بدر" لإقناعه بعدما زات ابنتها مؤخرًا ولن تتحدث سوى عن والدتها الذي لن يفارق أحلامها بعدما سردت لها والدتها العديد من الذكريات الجميلة وصفات والدها الراحل كي لا تعرف أنه لن يريدها.

بدأت لؤلؤ الإستعداد لحفلها الجديد الذي نظمه مدير أعمالها لتخرج قبل وقوف كاميليا "نرمين الفقي" على المسرح، ومن هنا استعدت بأغنية جديدة تحمل اسمها وفيديو كليب، لترفض كاميليا الفكرة في بادىء الأمر إلا أنها تعود وتوافق على وجودها معها في نفس الحفلة كي تؤكد لمجدي "ادورد" أنه لن ينجح سوى معها وأنه يقع في دائرة خطأ لن تؤدي به إلا لطريق الهلاك.

خرجت لؤلؤ إلى المسرح بعد تردد طويل وخوف من كثرة الجمهور ليساندها مدير أعمالها وصديقتها مروة، وما إن بدأت في الغناء حتى قابلها التصفيق الحار من قبل الجمهور، مطالبينها بالغناء مرة أخرى لتبدأ النار تشتغل داخل كاميليا "نرمين الفقي" وتعلن حربها، حيث أمرت مدير أعمالها بفصل الكهرباء عن المسرح ليسود الظلام.

مسلسل لؤلؤ

تدور قصة المسلسل حول رحلة صعود مي عمر "لؤلؤ" التي كانت تعيش في دار الأيتام بعد دخول والدتها السجن، وهروب والدها، لتضطر جدتها تركها في الملجأ بسبب عدم قدرتها في الإنفاق عليها، وبعد مرور أعوام طويلة تقرر لؤلؤ الخروج من الدار لتحقق أحلامها.