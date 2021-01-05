الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 وقرار الرئيس السيسي بدعوة الانعقاد في مناقشات ندوة دوت الخليج بعد قليل

موقع دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، يحرص خلال الآونة الأخيرة على استضافة رموز العمل السياسي والبرلماني، وأساتذة القانون الدستوري، للمشاركة في توعية الرأي العام، بشأن ما يشهده الشارع المصري من إجراء للاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وتقديم كافة الآراء بشأن المشهد السياسي والبرلماني الذي يشهد حالة من التطور والتقدم والإثراء الفعال بالمشاركة الواسعة من المواطنين.

ندوة موقع دوت الخليج اليوم الثلاثاء، ستشهد مناقشات موسعة حول هو مصير الطعون التى تقدم بها المرشحين الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة، وإمكانية إلزام أحكام محكمة النقض للبرلمان، وأيضا تساؤلات ذات صلة بأن أن تذهب بعض أحكام الطعون للمحكمة الدستورية، وهل برلمان مصر لا يزال سيد قراره ؟.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وقرار الرئيس السيسي

المناقشات أيضا ستتضمن علاقة مجلسي النواب والشيوخ .. وكيف تستفيد مصر من تعاونهما؟ كيف يرى قضاة المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمجلس الشيوخ؟، ماذا عن أداء برلمان 2015 وإنجازه لنحو الألف تشريع والـ 15 ألف أداة رقابية؟، ماذا عن مستقبل رئاسة برلمان 2021؟ وكيف نجح الدكتور علي عبد العال في أداء دوره؟، ماذا عن شكل الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021؟ومتي تصدر دعوته للانعقاد؟ هل تختلف تعيينات مجلس النواب عن تعيينات مجلس الشيوخ؟ومتي يصدر قرار الرئيس السيسي بشأنهم؟ هل من الجائز تحديد زي رسمي لأعضاء البرلمان ومنع التصفيق في اللائحة الداخلية؟ ماذا تحتاج بيئة مصر التشريعية من برلمان 2021؟.

الدكتور صلاح فوزي، يتحدث فى الندوة أيضا عن قضاء الانتخابات، وما حدث في البيئة التشريعية الانتخابية من تطورات خلال الآونة الأخيرة بعد التعديلات الدستورية،والصلاحيات الجديدة لمجلس الدولة بشأن العملية الانتخابية، فيما يتحدث المستشار محمد الشناوي، عن المحكمة الدستورية العليا ودورها الفعال وأيضا دور رؤسائها السابقين في الحياة النيابية المصرية، وآخرهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

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