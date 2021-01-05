رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لصاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس

أكد الدكتور عبدالعال في نص البرقية :"أنه فى هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذاناً باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم ...هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها .. ‏لكن أبداً لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة"

وأضاف رئيس مجلس النواب ان مصر التى قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن " وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة .

الدكتور علي عبد العال وعيد الميلاد المجيد

كما اردف الدكتور عبدالعال : "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير . ‏"

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته ،قائلا : " بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات ‏‏"

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