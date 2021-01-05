رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الدكتور علي عبد العال
بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لصاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس
أكد الدكتور عبدالعال في نص البرقية :"أنه فى هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذاناً باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم ...هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها .. لكن أبداً لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة"
وأضاف رئيس مجلس النواب ان مصر التى قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن " وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة .
الدكتور علي عبد العال وعيد الميلاد المجيد
كما اردف الدكتور عبدالعال : "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير . "
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته ،قائلا : " بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات "
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