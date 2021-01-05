الدكتور علي عبد العال يتقدم بالعزاء في وفاة شقيق النائب صلاح عقيل

تقدم رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بصادق المواساة والتعازي للنائب صلاح عقيل، عضو مجلس النواب في وفاة شقيقة.

وفاة شقيق النائب صلاح عقيل

وفي نعي تصدرته الآية الكريمة " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، تقدم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ، بصادق المواساة والتعازي للنائب صلاح عقيل، عضو مجلس النواب في وفاة شقيقة.

وتوجه عبدالعال بسؤاله للمولى عز وجل ، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

ندوة موقع دوت الخليج لتقييم الاستحقاقات الدستورية

ويحل كل من الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور مصر 2014، والمستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وعضو لجنة إعداد دستور مصر2014، ضيوفًا، علي موقع دوت الخليج في تمام الساعة الواحدة من ظهرًا اليوم الثلاثاء، في ندوة دستورية وقانونية، بشأن تقييم الاستحقاقات الدستورية 2020،علي مستوى مجلسي النواب والشيوخ، والتي أجريت خلال الفترة الماضية.