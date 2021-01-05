قرارات مجلس الوزراء الجديد.. تخفيض أسعار الطيران الداخلي

رئيس الوزراء- ارشيفية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من القرارات الجديدة التي من بينها خدمة أسر الشهداء بشكل مجاني، وتخفيض أسعار الطيران الداخلي. دوت الخليج يرصد قرارات مجلس الوزراء الجديدة في السطور التالية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شُهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28/12/2020 بعدد 27 موضوعا. - اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عيني عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود، لضمها لهذا المسجد. - أُحيط مجلس الوزراء بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزاً للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021. وتمت الإشارة، إلى أن تلك المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التى من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية التى ضمت كلاً من وزيرى السياحة والآثار والطيران، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم فى تشجيع حركة السفر. يأتي ذلك في إطار استمرار دعم الدولة للفئات التي يشملها الصندوق برعايته، حيث نص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.

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