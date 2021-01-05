آخر أخبار الشبورة المائية اليوم.. دوت الخليج يرصد التفاصيل

نرصد آخر أخبار الشبورة المائية اليوم فلا شك أن الشبورة المائية، تساهم بشكل كبير فى عرقلة حركة السيارات خاصة التى تتجه إلى السفر البعيد، ووجودها بكثافة تُرغم الإدارة العامة للمرور على غلق الكثير من الطرق، حرصًا على سلامة السائقين وخوفًا من حدوث حوادث كارثية قد تتسبب فى وفاة الكثير من المواطنين، وتقدم دوت الخليج تفصيلًا عن طبيعة الشبورة المائية، وأبرز الطرق المغلقة، والأخرى التى تم فتحها بعد انقشاع الشبورة:

آخر أخبار الشبورة المائية اليوم

الشبورة المائية

التعريف العلمى للشبورة المائية، وفقًا لتصريح أحد خبرا الطقس لـ دوت الخليج، هى عبارة عن سحاب منخفض وقريب من الأرض، وتسبب الشبورة المائية خاصة الكثيفة، غياب تام فى الرؤية، مما تؤدى إلى حوداث على الطرق السريعة، بشكل محدد، وتعمل الإدارة العامة للمرور على تعريف كل المواطنين بالطرق التى أغلقت بسبب الشبورة المائية، والتى تم فتحها بعد انقشاع الشبورة، وتسرد دوت الخليج أبرز الطرق التى تم فتحها بعد انقشاع الشبورة.

آخر أخبار الشبورة المائية اليوم

بعد انقشاع الشبورة المائية.. تعرف على أبرز الطرق التى تم فتحها

-بعد انقشاع الشبورة المائية، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تسير حركة السيارات فى الاتجاهات البعيدة والقصيرة فى كلًا من الطريق محور الثلاثين من يونيو، وطريق الإسكندرية الصحراوى، وطريق أسيوط، والسويس، والعين السخن، وجارى فى الوقت الحالى العمل على إعادة فتح الطرق الأخرى، التى انقشعت الشبورة عنها.

رسائل هامة من الإدارة العامة للمرور

نظرًا لكثافة الشبورة المائية، والقيام بعددًا من الإصلاحات، تقدم الإدارة العامة للمرور عددًا من التعليمات اليومية للسائقين، حرصًا على سلامتهم، وحذرًا من وقوع أى صدامات كارثية بين السيارت، ونتناول مع متابعينا أبرز تلك التوجيهات التى تقدمها الإدارة العامة للمرور:

- الالتزام بالسرعات المحددة وفقًا لقانون المرو

- استخدام الضوء أثناء المرور خلال الساعات الأول من الصباح

- عدم أخذ اتجاه معاكس فى أيًا من الطرق

- الحذر من استخدام الفرامل أثناء السير

- ممنوع نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء السير.

توقيع غرامات

تحرر الإدارة العامة للمرور على توقيع غرامات فورية، على السائقين المخالفين لإجراءات السلامة المرورية، ويوقع رجال شرطة المرور توقيع الغرامات من خلال الأكمنة الموجدة على الطرق، وترصد إدارة المرور من خلال الرادارات والكاميرات، أي مخالفة تقع على الطريق.