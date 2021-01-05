تقييم صادم لـ محمد صلاح من الصحف الإنجليزية بعد مباراة أمس

محمد صلاح.أرشيفية
خسر فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي أمس، من فريق ساوثهامبتون بنتيجة 1-0، في مباراة جمعت بين الفريقين غي إطار منافسات الأسبوع السابع عشر، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وسجل داني إينجس هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، واللقاء، بعد ركلة حرة لصالح فريق ساوثامبتون في منتصف ملعب ليفربول نفذها جيمس وارد براوس عن طريق كرة ساقطة إلى داني إينجس المتمركز وحيد يسار منطقة الجزاء فسدد كرة رائعة سكنت أعلى يسار أليسون.
وبالرغم من استحواذ ليفربول الكبير على الكرة إلا أنه لن يستطع طوال 88 دقيقة أن يحرز هدف واحد ليخطف نقطة على الأقل، من فريق نسبةً إلى ليفربول، يفترض أن يكون في المتناول.
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ولكن من الواضح أن غيابات ليفربول، وتغيير يورجن كلوب لبعض اللاعبين والمراكز، لخلق توليفة جديدة، لم يأتي في صالحه على الإطلاق، خاصةً بعد خطف ساوثهامبتون للهدف مبكرا للغاية.
ولم يأتي تقييم الصحف الإنجليزية لفريق ليفربول بالأمس، على مستوى آمال جماهير الريدز، بما فيهم أيقونة الفريق الفرعون المصري محمد صلاح الذي حصل على التقييمات.
وحصل محمد صلاح على متوسط تقييم 4.4 من الصحف الإنجليزية،حيث جاء في المرتبة الثانية كثاني أقل اللاعبين تقييما بعد ترينت أليكسندر أرنولد.
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كما حصل السنغالي ساديو ماني على أكبر تقييم، حيث تحصل على متوسط تقييم 6.2 من الصحف الإنجليزية.
تعد هذه الخسارة هي النقطة رقم 7 التي يفقدها ليفربول في ثلاث مباريات على التوالي، لم يذق فيهم الريدز طعم الفوز مطلقا.
حيث تعادل ليفربول مع وست برومتش ألبيون في الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة، بنتيجة 1-1، كما تعادل سلبيا في مباراته ضد نيوكاسل يونايتد بالجولة السادسة عشر، لتأتي الخسارة أمس وتسطر عنوان "خسارة ليفربول ل7 نقاط متتالية".
وكان آخر فوز لليفربول، هو الفوز التاريخيعلى فريق كريستال بالاس بنتيجة 7-0، بالجولة الرابعة عشر من عمر البريميرليج.
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وتنتظر ليفربول مواجهة ليست بالسهلة، أمام أستون فيلا ضمن منافسات دور ال64 من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
تأتي صعوبة المباراة من خسارة قاسية تلقاها ليفربول في بداية الدوري على يد أستون فيلا بنتيجة 7-2.
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