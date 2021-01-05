اللجنة الطبية من أعضاء الشيوخ تستأنف عملها لاختيار النظام العلاجي لأعضاء المجلس

تستأنف اليوم اللجنة المشكلة من الأطباء أعضاء مجلس الشيوخ، اجتماعها لاختيار أفضل نظام صحى، لأعضاء مجلس الشيوخ، من خلال التعاقد مع شركات متخصصه أو مستشفيات ومراكز علاج كبرى علي مستوى الجمهورية.

وتجتمع اللجنة فى قاعة سامح سيف اليزل، بتقنية الفيديو كونفراس للأعضاء بحضور الأمين العام، لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، وسيتم عرض عروض الشركات المتقدمة لتوفير أفضل نظام صحي لأعضاء مجلس الشيوخ.

مجلس الشيوخ: نسعى توفير أفضل نظام صحى

ومن المقرر أن تنتهي اللجنه الطبية، المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم، من اختيار النظام العلاجي لأعضاء المجلس، اليوم، وعرض عروض الشركات الكبيرة علي المجلس لاختيار أفضل نظام علاجي للاعضاء.

وكان المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، قد أكد حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية.

مجلس الشيوخ: نستهدف توفير مظلة علاجية

وأضاف: نستهدف توفير مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل.

وأوضح (أمين عام الشيوخ) أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحاً أن الدولة لن تتحمل أية أعباء حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد في موارده على إشتراكات السادة النواب.