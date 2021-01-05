ننشر أخبار صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021 حيث تدور العديد من التساؤلات خلال الساعات الماضية حول صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021، والتى تتم خلال شهر يناير، وسط إجراءات وتدابير إحترازية من موجة كورونا الثانية، والتى تشهد جهود موسعة من الدولة المصرية لتطبيقها علي أرض الواقع، حيث الإلتزام بالكمامة، والتباعد الإجتماعي، ومنع أي تجمعات في الشارع المصري.

معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

نقابة المعلمين أكد علي أن الصرف يتم منذ الأول من يناير في جميع المنافذ المخصصة لأعمال الصرف بالتنسيق مع النقابة، التى يواصل مجلس إدارتها متعابعة أعمال الصرف، وإزالة أي معوقات حرصا علي مصلحة المدرسيين وعدم تعطليهم أو تجمعهم في أي من المنافذ التى تتولي عمليات الصرف فى مختلف أنحاء الجمهورية، سواء كانت في البنوك أو مراكز البريد، أو ماكينات الصرف الآلي.

الأعضاء المستحقين للمعاشات من نقابة المعلمين يبلغ نحو 260 ألف بقيمة 90 مليون جنية ، ويبلغ عدد الورثة مايقرب من 200 ألف، حيث تعمل النقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية لتيسير كافة الإجراءات لهم ةوإزالة أي معوقات، فيما لا تزال الجهود متواصلة من نقابة المعلمين في العمل علي زيادة المعاشات للمدرسين .

جهود صرف معاشات نقابة المعلمين، تأتي بالتوازي مع الجهود التى تشهدها مقرات التأمينات والمعاشات علي مستوي الجمهورية لصرف معاشات المواطنين لشهر يناير وسط إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة كورونا، وصرفها علي أيام معلنه مسبقًا لمنع أي تجمعات أو زحام من المواطنين، حيث المعاشات الشهرية للمواطنين علي كافة المستويات، ومعاش تكتفل وكرامة، والدفعات الجديدة من العلاوات الخامسة.

معاشات المعلمين 2021 ومجلس النواب

مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أصدر قانون التأمينات والمعاشات في الفصل التشريعي الجاري، وتضمنت العديد من المميزات لأصحاب المعاشات وتغلب علي إشكاليات الماضي التى كانت مسار إشكاليات من المواطنين بشكل دائم، وخاصة أموال المعاشات بعد أن تضم ضمها للموازنة العامة، ولكن بالقانون الجديد أصبح الوضع مختلف والزيادة أصبحت أيضا سنوية بنسبة تقترب من 15 %، وهو الأمر الذي يؤكد الزيادة السنوية للمعاشات دون أي تدخل من قريب أو من بعيد للحكومة مثل ما كان يتم في الماضي.، وهو الأرم الذي لاقي ترحاب ودعم من جموع المواطنين.

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