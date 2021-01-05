الحكومة تنفى السماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن السماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد.





وتواصل المركز، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد، مُشددةً على أن الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج بما فيها النخيل سليمة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، وتخضع جميعها للفحص من قبل الحجر الزراعى المصرى والمعاهد البحثية طبقاً للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أى شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية المصرية. وأضاف المركز، أنه فى إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أى شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمى يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التى جرى رفض الشحنة الواردة منها.



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