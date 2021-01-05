وفاة رئيس الحزب الناصرى سيد عبد الغنى متأثرا بإصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكان المحامى سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصرى، وأمين صندوق نقابة المحامين، قد دخل العناية المركزة منذ أيام بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية.

وتقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى، إلى النائب الدكتور محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب، فى وفاة المغفور له شقيقه.



وتمنى عبدالعال، وفقا لبيان صحفى، أن يتغمد الله، الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.