جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل وزياراتهم منزليًا.
وقال إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى إعفاء 95 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و46 حالة على الأقسام الداخلية، مضيفا أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة شمال سيناء: إعفاء 141 مريضا من رسوم الفحوصات الطبية ديسمبر الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.