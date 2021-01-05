صحة شمال سيناء: إعفاء 141 مريضا من رسوم الفحوصات الطبية ديسمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل وزياراتهم منزليًا.

وقال إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى إعفاء 95 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و46 حالة على الأقسام الداخلية، مضيفا أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.