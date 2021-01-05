جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحى شرق شبرا الخيمه إذ تابع المحافظ، القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبرى مسطرد.





وتابع محافظ القليوبية مع مهندسى الموقع مستجدات الأعمال، إذ تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس فى جميع القطاعات، وجار أعمال الرصف بالطريق الرئيسى بمسطرد والطرق البديلة بعزبة "أفندينا"، وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمده الإنارة مع تكثيفها فى بعض الأماكن وإقامة ساحات الانتظار السيارات.

وشدد المحافظ على مهندسى المشروع بضروره الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير. رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومهندسى المشروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القليوبية يتابع تطوير محور طريق شركات البترول بمسطرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.