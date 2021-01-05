رئيس جامعة بنها: الاتحادات الطلابية مدرسة حقيقية للقيادات والكوادر الشبابية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها لقاءً مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب.





وأكد السعيد أن جامعة بنها حريصة على تقديم كل الدعم للأنشطة الطلابية، بالإضافة للتصدى لكل المشكلات التى تعوق الطلاب عن ممارسة أى نشاط طلابى، مشيرا إلى إن الاتحادات الطلابية هى المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية، باعتبارها نهر متجدد للقيادات الشابة، ويتعلم فيها الطلاب الخدمة العامة والمسئولية عن نقل أفكار الطلاب لإدارة الكلية لذلك كانت الجامعة حريصة على أن تكون كل الكيانات الطلابية ممثلة داخل الاتحادات.



وقدم رئيس الجامعة خلال اللقاء، التهنئة لرؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة على ثقة زملائهم واختيارهم ممثلين عنهم، مؤكدا أهمية نقل الثقافة الإيجابية وتحفيز زملائهم على ممارسة كافة الأنشطة التى يقوم بها اتحاد الطلاب.

وأضاف السعيد أنه فى إطار سرعة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة تم تخصيص رقم "واتس اب" للتعرف على مقترحاتهم والرد عليها بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لجامعة بنها على الفيس بوك مطالبا الطلاب بالمشاركة فيها وإبداء مقترحاتهم.



وأشار الدكتور تامر سمير إلى أن الجامعة حريصة على التواصل مع الاتحادات الطلابية لأن لها دور مؤثر وفعال، فهى تمثل ما يقرب من 95 ألف طالب، مشيرا إلى أنها صوت الطلبة، وأن الجامعة وقيادتها حريصة على الاستماع للطلاب والتعرف على مشاكلهم وايجاد حلول حقيقية تكون قابلة للتطبيق.

وأوضح أن الطلاب هم محور العملية التعليمية، مطالبا إياهم بالتواصل مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لحل أى مشكلات تواجههم داخل كلياتهم.



ووجه الدكتور خالد عيسوى الشكر لاتحادات الطلاب القدامى لما قدموه خلال العام الماضى من مساعدة للطلاب خلال جائحة كورونا.