فيديو.. معلومات الوزراء يرصد الإنجازات الاقتصادية والتنموية فى 2020

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، "فيديو" يرصد أبرز المحطات المضيئة خلال عام 2020، والذى شهد العديد من الإنجازات فى المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة، رغم التحديات الكبرى التى واجهت مصر كغيرها من دول العالم خلال هذا العام.





وسلط الفيديو الضوء على أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى مجال المشروعات القومية والتنموية، حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية بوجود مصر ضمن قائمة الدول التى حققت معدلات نمو ملحوظة رغم التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشى فيروس كورونا المستجد، وبينما كان عام 2020 عاما فريدا بامتياز، بما حمله من أحداث سيتوقف العالم أمامها طويلا، إلا أن إنجازات أبناء مصر كانت حاضرة بقوة فى المحافل الدولية وفى مختلف المجالات. كما تناول الفيديو مجموعة من الأحداث الكبرى التى شهدتها مصر خلال العام المنصرم، من افتتاح للمشروعات والمعارض الدولية التى استضافتها مصر خلال 2020، وكذلك متابعة تنفيذ العديد من المشروعات الجارى العمل على الانتهاء منها قريبا.

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