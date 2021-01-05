صور.. التضامن تودع رجلا مسنا إحدى دور الرعاية لخدمته وتقديم العون له

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تم تداولها على صفحات موقع فيسبوك، إذ أشارت الاستغاثة لوجود مواطن "70 عاما"، وكان يعمل مديرا لتحرير إحدى الجرائد المصرية ويدعى "أ. ع. م"، علما بأن المواطن غير متزوج.





وأوضح بيان وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، أن المواطن المسن تعرض لحادث منذ فترة، ونظرا لانشغال الأخوة عنه وعدم الاهتمام به فقد اصطحبه أهل الخير وبعض المعارف إلى شارع ترسا بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إذ تم استئجار سكن له ويتردد عليه بعض الجيران والمعارف لخدمته وتقديم العون له.

وفور تلقى الاستغاثة ذهب فريق التدخل السريع إلى محل سكن المواطن، ونظرا لسوء حالته الصحية، تم التنسيق مع المسؤولين بمنظومة الشكاوى الحكومية لنقله إلى مستشفى الهرم للتقييم الطبى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأكد من عدم إصابة المواطن بفيروس كورونا المستجد، وفور الانتهاء من التقييم الطبى تولى فريق التدخل السريع المركزى بالتنسيق مع فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة نقل وايداع المواطن بدار "معا لإنقاذ إنسان" لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

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