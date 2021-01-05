كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن منطقتين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مياه الشرب بالإسكندرية فى بيان اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن منطقتى "الورديان والقبارى"، مشيرة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى حدوث كسر فى الخط الناقل للمياه قطر 700 مم بشارع مسجد القبارى، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.