السفير دياب اللوح ينعى المناضل المصرى سيد عبد الغنى: فلسطين حزينة

جدة - نرمين السيد - نعى دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، المناضل الوطنى والمحامى المصرى سيد عبدالغنى، رئيس الحزب الناصرى، وأمين صندوق نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين، الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء، بعد حياة عامرة بالنضال الوطنى العروبى والدفاع عن حقوق الدول العربية وفى مقدمتها الشعب الفلسطينى فى جميع المحافل الحقوقية.





وتقدم السفير دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، من قيادة وعموم الشعب المصرى وأسرته الكرام بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، مثنيا على المناضل الراحل الذى أفنى عمره مناصرا لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة أثناء توليه مسؤولية وعضوية مختلف المناصب فى المؤسسات الحقوقية المصرية والعربية. وأكد اللوح، وفقا لبيان صحفى، أن المناضل الراحل سيد عبد الغنى كان فارسا فى كلمته ومواقفه لن تنسى من ذاكرة الشعب الفلسطينى الذى شهد له مواقفه الصلبة الراسخة والحازمة فى رفض ممارسات الاحتلال الجائر على أرض فلسطين، وأنه لم يتردد فى إعلاء مواقفه الرافضة لسياسة الكيان الإسرائيلى المتغطرس تجاه فلسطين والدول العربية ولم يترك فرصة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية لاسيما ومواقفه تجاه رفض تهويد القدس والانتهاكات الواقعة على الأسرى الفلسطينيين والتأكيد على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. واختتم السفير دياب اللوح، البيان بالتأكيد على أن فلسطين حزينة بفقدان هذا الرجل العروبى المناصر لفلسطين قلبا وقالبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه وذويه الصبر والسلوان.

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