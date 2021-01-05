وزير التنمية المحلية: حملات عَلِي الكافيهات والمقاهي المخالفة بحي شرق مدنية نصر...

تلقت وزارة التنمية المحلية عدداً من الشكاوي والاستغاثات من سكان شارع أنور المفتي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بقيام عدد كبير من الكافيهات والمقاهي بالشارع باحتلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية بالاضافة الي مخالفة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين علي تلك الكافيهات .

علي الفور وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة وحي شرق مدينة نصر وسرعة تنظيم عدد من الحملات علي الشارع واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا .

و تم الاستعانة بسيارات ومعدات حي شرق مدينة نصر ورفع وإزالة بعض المخلفات والاشغالات الموجودة بشارع أنور المفتي ، كما تم مصادرة عدد كبير من " الشيشة " التي يستخدمها المترددين علي تلك المقاهي و الكافيهات المخالفة وإزالة الأعمال الإنشائية الغير مرخصة بشارع انور المفتى .

كما وجه اللواء محمود شعراوي ، رئيس حي مدينة نصر باستكمال إزالة كافة المخالفات والاشغالات الموجودة بالحي ، والتي تعوق سير المواطنين وحركة المرور خاصة في فترات المساء يومياً .

كما طالب " شعراوي" المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة أي اشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها .