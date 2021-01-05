حرب على مافيا التجارة بآلام المصريين.. إحباط بيع 670 أسطوانة أكسجين معبئة في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من ضبط 670 إسطوانة أكسجين مُعبئة بكفر الشيخ قبل بيعها فى السوق السوداء ، حيث أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام شخصين تاجرى خردة - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض ، بالإتجار غير المشروع فى إسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وأمكن ضبطهما وبحوزة الأول (500) إسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن "غير مرخص" ، وبحوزة الثانى (170) إسطوانة أكسجين معبأة ، حيث قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الإتجار بها بدون ترخيص.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الإسطوانات من مصنع تعبئة - كائن بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس ملك (صاحب مصنع تعبئة إسطوانات أكسجين - مقيم بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالى وإعادة بيعها مرة أُخرى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.